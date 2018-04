Manifestantes ocupam triplex que levou Lula à prisão

RTP16 Abr, 2018, 17:29 | Mundo

Os manifestantes estiveram cerca de quatro horas no apartamento triplex, no Guarujá, estado de São Paulo. São elementos do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e Frente Povo Sem Medo.



O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em primeira instância, e três juízes do Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF4), corte de segunda instância, deram como provado que este apartamento de luxo foi dado a Lula da Silva como um suborno pela construtora OAS e condenaram o ex-presidente a 12 anos e um mês de prisão.



Os manifestantes entraram no triplex por volta das 8h30 (hora local). De acordo com a Polícia Militar, citada pela Globo, os manifestantes quebraram o portão do estacionamento e pularam as grades para conseguir forçar sua entrada no edifício.



O grupo pendurou faixas no apartamento com mensagens como "Povo Sem Medo", "Se é do Lula, é nosso" e "Se não é, por que prendeu?". No interior do apartamento terão estado cinquenta manifestantes e no exterior, na rua, mais algumas dezenas de pessoas.



Os manifestantes saíram do local por volta das 12h30, quatro horas depois de terem entrado. De acordo com um dos manifestantes, a Polícia Militar deu um prazo para saírem, que se não fosse aceite daria lugar a detenções. Uma manifestação que ocorreu de forma pacífica.



O protesto acontece nove dias depois de Lula da Silva se ter entregado à Polícia Federal. Está preso desde dia 7, depois de ter estado dois dias na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.