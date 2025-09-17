Manila acusa Pequim de ferir tripulante com canhão de água junto a recife disputado
As Filipinas afirmaram hoje que um tripulante ficou ferido após um navio chinês disparar canhões de água contra uma embarcação filipina junto ao recife disputado de Scarborough, no mar do Sul da China.
Segundo a Guarda Costeira filipina, dois navios chineses dispararam canhões de água contra o BRP Datu Gumbay Piang, que transportava mantimentos para pescadores filipinos nas proximidades do recife, controlado por Pequim, provocando a quebra da janela traseira da ponte de comando e danos na cabine do capitão.
"Um membro da tripulação ficou ferido com estilhaços de vidro provocados pelo impacto do canhão de água", afirmou o porta-voz da Guarda Costeira filipina para o mar do Sul da China, Jay Tarriela, citado em comunicado.
Uma imagem divulgada pelas autoridades das Filipinas mostra um homem com um corte na orelha.
O incidente é o mais recente de uma série de confrontos entre Manila e Pequim naquela via marítima estratégica, por onde transita mais de 60% do comércio mundial, e que a China reivindica quase na totalidade.
A Guarda Costeira chinesa acusou, por sua vez, o navio filipino de ter "embatido deliberadamente" com uma das suas embarcações, após este ter entrado "ilegalmente nas águas territoriais chinesas da ilha de Huangyan", nome usado por Pequim para o recife.
Um vídeo divulgado pelas autoridades chinesas mostra o navio filipino entre dois navios chineses, embatendo com um deles depois de ser atingido por um jato de água.
Jay Tarriela indicou que a embarcação filipina se retirou para uma posição segura, após ter sofrido um curto-circuito a bordo.
A China tomou controlo do recife de Scarborough, rico em recursos pesqueiros, em 2012, após um prolongado impasse com as Filipinas.
Em 2016, um tribunal internacional decidiu que a reivindicação chinesa sobre quase todo o mar do Sul da China não tem base legal, decisão que Pequim rejeita.