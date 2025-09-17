Manila acusa Pequim de ferir tripulante com canhão de água junto a recife disputado

Segundo a Guarda Costeira filipina, dois navios chineses dispararam canhões de água contra o BRP Datu Gumbay Piang, que transportava mantimentos para pescadores filipinos nas proximidades do recife, controlado por Pequim, provocando a quebra da janela traseira da ponte de comando e danos na cabine do capitão.

"Um membro da tripulação ficou ferido com estilhaços de vidro provocados pelo impacto do canhão de água", afirmou o porta-voz da Guarda Costeira filipina para o mar do Sul da China, Jay Tarriela, citado em comunicado.

Uma imagem divulgada pelas autoridades das Filipinas mostra um homem com um corte na orelha.

O incidente é o mais recente de uma série de confrontos entre Manila e Pequim naquela via marítima estratégica, por onde transita mais de 60% do comércio mundial, e que a China reivindica quase na totalidade.

A Guarda Costeira chinesa acusou, por sua vez, o navio filipino de ter "embatido deliberadamente" com uma das suas embarcações, após este ter entrado "ilegalmente nas águas territoriais chinesas da ilha de Huangyan", nome usado por Pequim para o recife.

Um vídeo divulgado pelas autoridades chinesas mostra o navio filipino entre dois navios chineses, embatendo com um deles depois de ser atingido por um jato de água.

Jay Tarriela indicou que a embarcação filipina se retirou para uma posição segura, após ter sofrido um curto-circuito a bordo.

A China tomou controlo do recife de Scarborough, rico em recursos pesqueiros, em 2012, após um prolongado impasse com as Filipinas.

Em 2016, um tribunal internacional decidiu que a reivindicação chinesa sobre quase todo o mar do Sul da China não tem base legal, decisão que Pequim rejeita.