Manuel Alegre entre os condecorados nos 50 anos da Independência de Angola

Manuel Alegre, que esteve preso em Luanda pela PIDE em 1963 durante seis meses, acusado de tentativa de golpe contra o regime do Estado Novo, serviu como alferes miliciano em Angola a partir de 1962 e foi detido na sequência de uma tentativa de revolta militar.

Durante a temporada na prisão conviveu com escritores como Luandino Vieira e António Jacinto, referências da literatura angolana e da resistência e, após a libertação, exilou-se em Argel, onde apelou à revolta dos portugueses através da Rádio Voz da Liberdade. O seu filho, Francisco Alegre Duarte, é atualmente o embaixador de Portugal em Angola.

A 7.ª cerimónia de condecorações vai distinguir 774 personalidades e instituições, distribuídas por duas categorias: a Classe Independência, com 130 nomes, dedicada a figuras da luta anticolonial e da libertação nacional; e a Classe Paz e Desenvolvimento, com 644 condecorados, que reconhece contributos nas áreas da educação, cultura, economia, religião e outras áreas

Além de Manuel Alegre, destacam-se outros nomes internacionais como Marcelino dos Santos (Moçambique), fundador da Frente de Libertação de Moçambique(Frelimo); Igor Sechin (Rússia), presidente da petrolífera Rosneft; e Pierre Victor Mpoyo (República Democrática do Congo), ex-ministro e empresário.

No plano nacional destacam-se religiosos como Dom Belmiro Chissengueti, bispo da Diocese de Cabinda, e o argentino Dom Tirso Blanco, já falecido, a empresária Leonor Carrinho, Irene Agostinho Neto, filha do primeiro Presidente de Angola, casada com o empresário Carlos São Vicente, que atualmente cumpre pena de prisão por crimes económicos, as deputadas da UNITA Navita Ngolo e Mihaela Webba, entre outras.

Na vertente cultural, musical e desportiva, figuram Kid MC, rapper; DJ Malvado, produtor musical; Ana Joyce, cantora; Lito Vidigal, treinador de futebol; Patrício Batsikama, historiador e investigador; e o artista luso-angolano "Puto Português".

Entre as instituições e organizações distinguidas estão a Academia Angolana de Letras, a Fundação Kissama, as Aldeias de Crianças SOS Angola, o Movimento de Apoio Solidário de Angola (MOVANGOLA) e a Associação Nacional de Luta contra as Drogas (ANLD).