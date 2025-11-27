Manuel António Serrano é o novo embaixador de Timor-Leste em Portugal

"A nossa relação com Portugal é um pilar fundamental da nossa política externa, assente na história, cultura e língua que partilhamos. A comprovada liderança e experiência diplomática do embaixador Serrano serão determinantes para reforçar a cooperação e criar oportunidades de colaboração", afirma José Ramos-Horta, citado no comunicado.

Manuel António Araújo Serrano foi embaixador de Timor-Leste na Indonésia, entre 2009 e 2016, e atualmente desempenha funções de assessor do vice-primeiro-ministro e ministro Coordenador dos Assuntos Sociais e Económicos.

O diplomata também foi chefe de gabinete de José Ramos-Horta, quando ocupou o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros timorense, entre 2002 e 2006.

"O apoio indispensável de Portugal em setores críticos como a educação, a justiça e a defesa, aliado a um diálogo político consistente ao mais alto nível, faz de Portugal um dos parceiros internacionais mais duradouros e estratégicos de Timor-Leste", salienta o comunicado.

Segundo o documento, a nomeação de Manuel António Araújo Serrano reafirma o "compromisso de Timor-Leste em fortalecer" aquela relação, tanto bilateralmente, como no quadro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.