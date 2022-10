Manuel Clemente diz que inscrição do Papa põe Jornada Mundial da Juventude na atualidade

"O meu apelo é que na sequência desta inscrição que o Papa Francisco acaba de fazer, as pessoas não se atrasem a fazer a sua", afirmou Manuel Clemente num registo áudio enviado às redações pelo Patriarcado de Lisboa.

Para o cardeal-patriarca de Lisboa, "a inscrição do Papa Francisco é muito importante, porque agora as jornadas são cada vez mais uma atualidade, e dá início solene à fase de inscrições, que é preciso que corra bem e com uma certa urgência".

"Temos que evitar aquela tendência de deixar as inscrições lá mais para diante para se preverem as coisas e até para se angariarem fundos. Tudo isso requer que as inscrições sejam feitas a tempo", notou Manuel Clemente.

O Papa Francisco abriu hoje as inscrições para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, agendada para a capital portuguesa entre 01 e 06 de agosto, tornando-se o primeiro peregrino inscrito para este encontro.

O gesto de Francisco ocorreu após a recitação do Angelus, na Praça São Pedro, no Vaticano, marcando a abertura das inscrições para a JMJ Lisboa 2023, considerado "o maior encontro de jovens de todo o mundo com o Papa", que vai ter como tema "Maria levantou-se e partiu apressadamente".

O anúncio do Papa, na janela do Palácio Apostólico, foi feito na companhia de duas jovens portuguesas estudantes do programa Erasmus em Roma - Maria de Assis, natural de Lisboa e estudante de arquitetura, e Diana Lourenço Gonçalves, natural de Braga e estudante de medicina, ambas na Universidade La Sapienza, segundo informação da organização da JMJLisboa2023.

Francisco fez a sua inscrição num tablet, convidando os jovens do mundo inteiro a inscreverem-se para o encontro de Lisboa.