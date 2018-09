Manuel Valls prepara-se para concorrer a alcaide de Barcelona

RTP21 Set, 2018, 17:52 / atualizado em 21 Set, 2018, 17:59 | Mundo

Os apoiantes mais próximos de Manuel Valls avançam que o antigo primeiro-ministro francês vai concorrer à câmara da segunda maior cidade espanhola. “Não vai ser uma eleição fácil; será um verdadeiro combate político. Ele tem vontade de correr riscos”, alerta Aquilino Morelle, um dos seus apoiantes.



O convite para a conferência de imprensa, marcada para o Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona, refere que “Valls vai esclarecer a decisão no decorrer de um ato cívico”.



“Para o ato estão convidadas pessoas que acompanharam Valls durante o processo de reflexão que mantém desde o passado mês de junho e que com ele partilharam ideias para o futuro de Barcelona, refere o comunicado.



Natural de Barcelona, Manuel Valls cresceu em Paris e adquiriu a nacionalidade francesa aos 20 anos. Antigo responsável de comunicação socialista na década de 1990, Valls desempenhou vários cargos políticos em França, incluindo o de prefeito de Evry. Foi também consultor de comunicação de Lionel Jospin e, entre 2012 e 2014, ministro do Interior.





Foi nomeado primeiro-ministro por François Hollande, tendo desempenhado funções entre 2014 e 2016. Foi reeleito deputado em 2017, pela circunscrição de Evry, departamento de Essone.

Pedidos de demissão em França

Valls tem estado ausente dos trabalhos no Parlamento francês. Segundo a Associação Olhares cidadãos , compareceu em apenas duas sessões no hemiciclo e em mais seis em comissões parlamentares desde o início do mandato. O deputado também não apresentou propostas nem questões.









Harold Hauzy, antigo conselheiro de Manuel Valls, nota o ex-primeiro-ministro sempre defendeu a não acumulação de mandatos tendo, por isso, “poucas dúvidas sobre a sua escolha logo que chegue a uma decisão sobre a candidatura”.

De acordo com a Agência France-Presse, Manuel Valls estará já a constituir equipa para a corrida autárquica. Entre os elementos convidados encontra-se o consultor político Xavier Roig, antigo conselheiro do ex-alcaide socialista Pasqual Maragall.Fervoroso apoiante do Barça, Manuel Valls fala com orgulho das raízes catalãs e tem-se pronunciado contra a independência daquela região autónoma.A eventual candidatura de Valls à alcaidaria de Barcelona “não será fácil”, considera o professor de Ciência Política da Universidade de Autónoma de Barcelona Oriol Bartolomeus. “É um candidato que vai causar muita divisão. Há pessoas que o vêem favoravelmente, enquanto outras o odeiam”, detalhou.Em Paris, os deputados de diversos quadrantes políticos, citados por, esperam que o anúncio de candidatura de Valls seja acompanhado do pedido de demissão do lugar de deputado na Assembleia Nacional francesa.“Ele está a refletir na candidatura a Barcelona desde abril. Esta situação arrasta-se há demasiado tempo. É uma situação insustentável”, afirmou à agência France-Presse a opositora de Manuel Valls às legislativas Farida Amrani, que iniciou esta semana a petição “ Exigimos a demissão de Manuel Valls, deputado fantasma ”. Esta sexta-feira, a petição reunia mais de 11700 assinaturas.