Máquina militar dos Estados Unidos ataca posições associadas ao Estado Islâmico na Nigéria

Os Estados Unidos levaram a cabo "muitos ataques perfeitos" contra alvos conotados com o grupo terrorista Estado Islâmico no noroeste da Nigéria. O anúncio partiu, na última noite, do presidente norte-americano. Donald Trump afirmou tratar-se de uma resposta a ataques a "cristãos inocentes".



"Esta noite, sob as minhas ordens como comandante supremo, os Estados Unidos lançaram um poderoso e mortífero ataque contra a escumalha terrorista do ISIS no noroeste da Nigéria, que tem atacado e matado violentamente sobretudo cristãos inocentes, a níveis não vistos em muitos anos, até mesmo séculos", escreveu Trump na sua plataforma Truth Social.



"Já antes tinha avisado estes terroristas de que, se não acabassem com o massacre de cristãos, pagariam caro e esta noite pagaram", prosseguiu, para acrescentar que "o Departamento de Guerra realizou muitos ataques perfeitos, como só os Estados Unidos são capazes de fazer".



A mensagem foi posteriormente reproduzida pelo Departamento de Guerra na rede social X.





.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

Ainda segundo o presidente dos Estados Unidos, caso os extremistas islâmicos continuem a atacar cristãos nigerianos, haverá novas ações militares de retaliação.

Donald Trump havia sinalizado em novembro que o Pentágono tinha instruções para planear uma ação militar na Nigéria.





Nas últimas semanas, o Departamento de Estado norte-americano anunciou restrições aos vistos para cidadãos nigerianos alegadamente envolvidos em assassínios e atos violência contra cristãos naquele país da África Ocidental, que Washington classifica como "de particular preocupação".









The President was clear last month: the killing of innocent Christians in Nigeria (and elsewhere) must end.



The @DeptofWar is always ready, so ISIS found out tonight — on Christmas. More to come…



Grateful for Nigerian government support & cooperation.



Merry Christmas! https://t.co/k5Q3Qd4ClE — Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 25, 2025

Por sua vez, o secretário norte-americano da Defesa, Pete Hegseth, agradeceu no X "o apoio e a cooperação do Governo nigeriano".

O Ministério nigeriano dos Negócios Estrageiros confirmou, em comunicado divulgado já esta sexta-feira, o ataque norte-americano, garantindo que as autoridades do país "continuam empenhadas numa cooperação de segurança estruturada com os parceiros internacionais, incluindo os Estados Unidos, para lugar contra a ameaça persistente do terrorismo e do extremismo violento". "Indústria" de raptos

remata Trump.Os detalhes desta operação norte-americana são, por agora, desconhecidos e a mensagem de Trump é omissa quanto ao alcance dos objetivos.



A Nigéria debate-se com um prolongado conflito jihadista no nordeste, a somar às ações de grupos armados de "bandidos" que se dedicam à pilhagem de localidades e ao rapto de pessoas, extorquindo dinheiro em troca da libertação.



As Nações Unidas alertaram já para o "recrudescimento dos raptos em massa", que envolvem regularmente centenas de estudantes.



Segundo o gabinete de aconselhamento nigeriano SBM Intelligence, este fenómeno "consolidou-se com uma indústria estrutura com objetivos lucrativos" - entre julho de 2024 e junho de 2025, terá rendido cerca 1,66 milhões de dólares.



c/ agências

