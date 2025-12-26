Máquina militar dos Estados Unidos ataca posições associadas ao Estado Islâmico na Nigéria
O anúncio dos bombardeamentos contra alvos em solo nigeriano, com a luz verde das autoridades do país africano, partiu do presidente norte-americano, Donald Trump.
Os Estados Unidos levaram a cabo "muitos ataques perfeitos" contra alvos conotados com o grupo terrorista Estado Islâmico no noroeste da Nigéria. O anúncio partiu, na última noite, do presidente norte-americano. Donald Trump afirmou tratar-se de uma resposta a ataques a "cristãos inocentes".
"Esta noite, sob as minhas ordens como comandante supremo, os Estados Unidos lançaram um poderoso e mortífero ataque contra a escumalha terrorista do ISIS no noroeste da Nigéria, que tem atacado e matado violentamente sobretudo cristãos inocentes, a níveis não vistos em muitos anos, até mesmo séculos", escreveu Trump na sua plataforma Truth Social.
"Já antes tinha avisado estes terroristas de que, se não acabassem com o massacre de cristãos, pagariam caro e esta noite pagaram", prosseguiu, para acrescentar que "o Departamento de Guerra realizou muitos ataques perfeitos, como só os Estados Unidos são capazes de fazer".
A mensagem foi posteriormente reproduzida pelo Departamento de Guerra na rede social X.
Ainda segundo o presidente dos Estados Unidos, caso os extremistas islâmicos continuem a atacar cristãos nigerianos, haverá novas ações militares de retaliação.
.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025
"O nosso país não permitirá que o terrorismo radical islâmico prospere", remata Trump.
Os detalhes desta operação norte-americana são, por agora, desconhecidos e a mensagem de Trump é omissa quanto ao alcance dos objetivos.
The President was clear last month: the killing of innocent Christians in Nigeria (and elsewhere) must end.— Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 25, 2025
The @DeptofWar is always ready, so ISIS found out tonight — on Christmas. More to come…
Grateful for Nigerian government support & cooperation.
Merry Christmas! https://t.co/k5Q3Qd4ClE
A Nigéria debate-se com um prolongado conflito jihadista no nordeste, a somar às ações de grupos armados de "bandidos" que se dedicam à pilhagem de localidades e ao rapto de pessoas, extorquindo dinheiro em troca da libertação.
As Nações Unidas alertaram já para o "recrudescimento dos raptos em massa", que envolvem regularmente centenas de estudantes.
Segundo o gabinete de aconselhamento nigeriano SBM Intelligence, este fenómeno "consolidou-se com uma indústria estrutura com objetivos lucrativos" - entre julho de 2024 e junho de 2025, terá rendido cerca 1,66 milhões de dólares.
c/ agências