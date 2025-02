Mar do Sul da China. EUA condenam manobras "perigosas" de helicóptero chinês

O avião voava 213 metros acima da água, numa missão para observar os navios chineses em redor do recife – uma área disputada pela China e pelas Filipinas.



O helicóptero chinês realizou uma "manobra perigosa" que "representou um sério risco para o piloto e para os passageiros" do avião, denunciou a guarda costeira filipina, segundo a qual a aeronave se aproximou a "três metros".



O porta-voz da Guarda Costeira das Filipinas, Jay Tarriela, disse aos jornalistas que esta foi a primeira vez que um helicóptero da Marinha do Exército de Libertação Popular foi utilizado desta forma contra uma aeronave de patrulha filipina.



"Menos de dez pés (três metros). É muito perigoso. Pode afetar a estabilidade do avião", disse Tarriela.



A embaixadora dos Estados Unidos também condenou as manobras “perigosas” do helicóptero chinês.



Numa publicação na rede social X, a embaixadora Mary Kay Carlson também pediu à China que “se abstenha de ações coercitivas e resolva as suas diferenças pacificamente, de acordo com o direito internacional”.

A China, por sua vez, diz ter “expulsado” o avião filipino do "espaço aéreo territorial da China", acusando Manila de ter "violado seriamente a soberania da China".



Tian Junli, porta-voz do Comando do Teatro Sul da China e coronel da força aérea chinesa, disse que o avião filipino "entrou ilegalmente no espaço aéreo sobre a Ilha Huangyan", o nome chinês para o recife.



Segundo o mesmo, as unidades navais e aéreas foram mobilizadas para "investigar, monitorizar, alertar e expulsar o avião de acordo com a lei".



O recife de Scarborough tem sido controlado pela China desde 2012, apesar de estar localizado dentro da zona económica exclusiva das Filipinas.



O incidente desta terça-feira ocorreu após um outro que ocorreu na semana passada, no Mar do Sul da China, entre um jato de reconhecimento militar australiano P-8 e caças do Exército de Libertação Popular. A Austrália disse que os jatos chineses dispararam sinalizadores a menos de 30 metros de sua aeronave.



