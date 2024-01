Mar Vermelho. EUA intercetam míssil lançado por Houthis contra navio de guerra

O porta-voz militar dos Houthis, Yehya Sarea, escreveu na rede social X que tinham sido". O dirigente do grupo rebelde apoiado pelo Irão defendeu queO ataque ocorreu na noite de terça-feira, por volta das 23h30 locais, e pouco depois o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) declarou que abateu um míssil anti-navio lançado pelos rebeldes sobre o Mar Vermelho.E de acordo com as forças norte-americanasOs Houthis, que controlam grande parte do território iemenita, realizaram mais de 35 ataques a navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden desde 19 de novembro, segundo o Pentágono, numa tentativa de perturbar o tráfego marítimo nesta área essencial para o comércio internacional.Na sexta-feira, os EUA repeliram um ataque semelhante, também atribuído aos Houthis. Neste caso, o comando norte-americano disse que o míssil anti-navio abatido representava uma "ameaça iminente" para navios norte-americanos mercantes e de guerra na região.Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, enviaram navios de guerra para o Mar Vermelho e têm realizado vários ataques, nas últimas semanas, contra posições rebeldes, por vezes em conjunto com o Reino Unido. Por sua vez, os Houthis repetiram na quarta-feira que continuariam os ataques até ao fim da guerra em Gaza.

“Todos os navios de guerra norte-americanos e britânicos no Mar Vermelho e no Mar Arábico que participem na agressão contra o nosso país (…) serão alvos como parte do direito à autodefesa”, garantiram.