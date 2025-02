Marc Fogel. Rússia liberta professor norte-americano

Na sua publicação na X, Waltz afirmou os EUA e a Rússia negociaram uma troca para garantir a liberdade de Fogel.





Não foram divulgados os termos do acordo mas este estará incluído nos esforços da Administração Trump para acabar com a guerra na Ucrânia.

Steve Witkoff, enviado especial do presidente dos EUA, acompanhou Marc Fogel no regresso a casa.





Marc Fogel, um professor que costuma viajar com a mulher de forma a alargar conhecimentos em prol dos seus alunos, foi preso em Moscovo em 2021 depois de entrar na Rússia com cerca de 0,6 onça de cannabis, quantidade que, alegam a sua família e seu advogado lhe havia sido prescrita por um médico nos Estados Unidos para tratar dores crônicas.

apesar dos protestos e apelos da sua família e apoiantes, que há muito defendiam a sua libertação, argumentando que a sua punição era excessiva.

"Boa fé dos russos"

Embora as negociações anteriores tenham frequentemente envolvido a libertação recíproca de prisioneiros, Waltz enquadrou este desenvolvimento como "um sinal de que estamos a avançar na direcção certa para acabar com a guerra brutal e terrível na Ucrânia".





"Hoje, o presidente Donald J. Trump e o seu enviado especial Steve Witkoff podem anunciar que o senhor Witkoff está a deixar o espaço aéreo russo com Marc Fogel, um americano que foi detido pela Rússia", referiu o comunicado de Waltz.





"O presidente Trump, Steve Witkoff e os conselheiros do presidente negociaram uma troca que serve como uma demonstração de boa fé dos russos e um sinal de que estamos a avançar na direção certa para acabar com a guerra brutal e terrível na Ucrânia.

Promessas de Trump



, feita em pessoa a Malphine Fogel, mãe de Fogel, de 95 anos, durante um comício na Pensilvânia em julho passado."Ele perguntou-me pelo Marc e eu contei-lhe", lembrou recentemente Malphine à Newsweek. "Eu disse-lhe que ele precisava lembrar-se do nome e ele apontou o polegar para cima. E ele disse: 'Se eu entrar, vamos tirá-lo'".





“Desde a sua tomada de posse, o Presidente Trump conseguiu garantir a libertação de americanos detidos em todo o mundo, e o Presidente Trump continuará até que todos os americanos detidos sejam devolvidos aos Estados Unidos" referiu ainda o conselheiro de Trump para a segurança nacional dos EUA, no seu comunicado.





"Esta noite, Marc Fogel estará em solo americano e reunido com a sua família e entes queridos, graças à liderança do Presidente Trump”, concluiu.





Elogios retomados também pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, no X: "Esta noite, Marc Fogel retornará da Rússia e irá reunir-se com sua família. Promessas feitas. Promessas cumpridas."





Fogel deverá ser devolvido à família ainda esta terça-feira, antecipou Waltz.