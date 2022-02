Marca indiana de roupa pressionada a pagar milhões de euros em salários mínimos

A maior empresa produtora de roupas da Índia, a Shani Exports, é uma das principais vendedoras de grandes marcas como a Puma, Nike, Zara, H&M e C&A, decidiu pagar nove meses em atraso de salários mínimos a pelo menos 80 mil trabalhadores, com muitos a esperarem por mais compensações nos próximos meses.Os tribunais indianos, em abril de 2020, decidiram aumentar o salário mínimo a ser pago pelas empresas. Com muitos grupos de ativistas a reclamarem da atitude da empresa, de não querer pagar o estabelecido pelo tribunal, surgiram declarações de que este era um dos maiores roubos na indústria da moda alguma vez visto.Em declarações a The Guardian , muitos destes trabalhadores explicaram que estavam a passar fome por não terem dinheiro para sustentar a família, especialmente devido à subida do custo de vida.O Consórcio dos Direitos dos Trabalhadores (WRC), em conjunto com sindicatos de trabalhadores da indústria da moda, tem tentado lutar contra esta recusa de pagar o salário mínimo e veio a público dizer que o pagamento por parte da Shani Exports é um grande passo para os trabalhadores.O Consórcio explicou que esta decisão se deveu à pressão de grandes marcas, e que a Shani e outras empresas que operam na mesma região acordaram pagar aos seus trabalhadores um valor entre os 19 e os 41 milhões de euros, que estavam em dívida.“A represa partiu-se. Os grandes jogadores da indústria estão a pagar e outros não terão outra escolha se não seguir os mesmos passos”, declarou Scott Nova, diretor executivo do Consórcio dos Direitos do Trabalhadores. “No entanto, esta situação arrastou-se durante dois anos em plena luz do dia. A lição aprendida desde Karnataka é muito clara”.Desde abril de 2020 que muitas empresas têm recusado pagar o salário mínimo aos seus trabalhadores para compensar a subida do custo de vida. O salário mínimo é de 417 rupias, pouco mais de quatro euros. Estas empresas contrapuseram, afirmando que o ministro do Trabalho e Emprego emitiu um documento a suspender a subida do salário logo depois de ter sido implementado pelo tribunal.Os processos ainda decorrem em Karnataka e em setembro de 2021, os tribunais decretaram que o documento do ministro era ilegal e que o pagamento de salário mínimo e de outros valores em atraso devia ser feito.A Shani publicou um comunicado em que diz que começou a pagar aos trabalhadores devido ao tempo que os procedimentos legais estão a levar. A empresa revelou também que apesar de estar a pagar continua a manter a sua primeira opinião de que o documento do ministro é válido e que não obriga a ressarcir os funcionários. A Shani disse também não aceitar as acusações de que não cumpre com as regras do pagamento do salário mínimo.