Marcas de desinfetantes ridicularizam recomendação de Trump

O presidente dos Estados Unidos sugeriu, como tratamento para o novo coronavírus, a injeção de desinfetante e o uso de raios ultravioleta, chocando a comunidade científica e até os fabricantes de produtos de desinfeção e limpeza.







Num comunicado, a marca Lysol alertou os consumidores sobre o "uso inadequado de desinfetantes", esta sexta-feira.





sob nenhuma circunstância, os nossos produtos desinfetantes devem ser administrados no corpo humano (por injeção, ingestão ou qualquer outra via)",

"Devemos deixar claro que,", alertou a marca.





Devido à especulação após as sugestões de Donald Trump na quinta-feira, sobre uma possível "injeção de desinfetante", a empresa Reckitt Benckiser (fabricante da Lysol e da Dettol) "foi questionada se a administração interna de desinfetantes pode ser apropriada para investigação ou uso como tratamento para o coronavírus (SARS-CoV-2)".





A Lysol esclareceu que os produtos "desinfetantes e de higiene devem ser usados ​​apenas para os seus efeitos e em conformidade com as diretrizes de uso."







"Por favor, leia o rótulo e as informações de segurança", apelou a empresa.



"Injeção" de Trump é "irresponsável e perigosa"





Donald Trump sugeriu que os cientistas investigassem a possibilidade de curar o coronavírus com o consumo de desinfetantes. Mas para os médicos esta é uma sugestão "perigosa".





"Esta é uma das sugestões mais perigosas e idiotas feitas até agora sobre como realmente se pode tratar a Covid-19", disse à Reuters Paul Hunter, professor de medicina na Universidade de East Anglia, na Grã-Bretanha.



"É extremamente irresponsável, porque, infelizmente, existem pessoas em todo o mundo que podem acreditar neste tipo de mentiras e tentar por si mesmas", acrescentando que a ingestão destes produtos provocaria, muito provavelmente, a morte que quem experimentasse.







Médicos e os especialistas em saúde receiam que, com o pânico gerado pela pandemia, alguém tente seguir sugestões do género e estão, agora, a pedir às pessoas que não bebam ou injetem desinfetante.





Penny Ward, professora de medicina farmacêutica do Kings College London também criticou as palavras de Trump e apelou para os riscos de ingerir produtos de desinfeção.



"Beber desinfetante mata. A injeção de desinfetante mata ainda mais rápido. Não o faça!"





Os especialistas acusam Trump de, nas conferências diárias na Casa Branca, comprometer a saúde da população com afirmações sem fundamento científico e pedem que todas as pessoas infetadas ou com sintomas de Covid-19 consultem os seus médicos antes de realizar algum tipo de tratamento.