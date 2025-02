Marcelo admite voltar para a Feira do Livro de Praga e anuncia visita de Aguiar-Branco

O Presidente da República falava no Palácio Kaiserstein, em Praga, durante um encontro com representantes da comunidade portuguesa na República Checa, onde chegou hoje e ficará até quinta-feira, em visita oficial, a convite do Presidente checo, Petr Pavel.

Numa intervenção de meia hora, perante algumas dezenas de pessoas, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que "daqui a quinze dias está cá o presidente da Assembleia da República", José Pedro Aguiar-Branco.

Antes, o chefe de Estado referiu que "Portugal vai ser o país convidado da Feira do Livro de Praga, em maio" e afirmou: "Eu estou com uma tentação enorme, mas não sei se é boa a ideia estar a confessá-lo aqui, há sempre um órgão de comunicação social atento".

"Mas eu não sei se resisto a vir, a título particular, claro, pagando o bilhete e vindo, para não haver no escrutínio público a mínima dúvida sobre o que possa haver de estranho gostar de livros e querer ver a presença portuguesa na Feira de Praga. Vou ver se é possível", acrescentou.

Sobre José Pedro Aguiar-Branco, o Presidente da República mencionou que "tem uma história muito curiosa" que o liga a este país, do tempo em que "houve a mudança de regime, na então chamada Checoslováquia".

"Houve um grupo de jovens, ligeiramente mais jovens do que eu, que é o caso do senhor presidente da Assembleia da República, que se juntou e foi ter com o doutor Mário Soares e disse: nós temos de ir ver o que se passa na então Checoslováquia", contou.

Um desses jovens dirigentes associativos portugueses que se deslocaram a Praga para oferecer milhares de rosas era Aguiar-Branco, "futuro Presidente da Assembleia da República de Portugal".

"Nem ele imaginava", comentou.

Marcelo Rebelo de Sousa falou também aos presentes da iniciativa que o então Presidente português, Mário Soares, teve, em conjunto com esses jovens, de fazer chegar a Praga um carro Renault 21, nesse dezembro de 1989, para ser usado na posse do Presidente Václav Havel, que não queria desfilar numa viatura soviética.

"Ficam já a saber -- é uma surpresa, mas não digam ainda hoje: amanhã [quarta-feira] eu irei oferecer, num museu onde está o veículo, uma fotografia desse tempo e um filme da RTP onde se vê esses jovens", adiantou.

O Presidente da República recordou que esteve na então Checoslováquia mais tarde, em 1992 -- que se dissolveria em dois estados, República Checa e Eslováquia, no ano seguinte -- e conheceu Václav Havel.

"Vim a convite do Presidente Mitterrand e do Presidente Václav Havel -- novinho, muito mais novinho -- a um grande encontro europeu para a confederação europeia, para preparar a integração subsequente que foi o grande alargamento a Leste", contou, referindo que também participaram nesse encontro a antiga primeira-ministra de Portugal Maria de Lourdes Pintasilgo e Vítor Constâncio.