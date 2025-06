Marcelo analisa estratégia de Israel nos ataques ao Irão

Marcelo Rebelo de Sousa frisou que esta é uma análise" pessoal".



O primeiro objetivo israelita terá sido "travar" o processo nuclear iraniano", o segundo a aniquilação das chefias militares do Irão, o terceiro, deter o acordo entre os EUA e Teerão sobre o programa nuclear iraniano sem a sua participação, o quarto, mostrar os apoios a Israel e o quinto desviar a atenção do que se passa em Gaza e evitar o reconhecimento do estado da Palestina por parte de países ocidentais.



Em sexto, Israel mostrou a fraqueza do Irão, concluiu o presidente da República.