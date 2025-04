Marcelo anuncia visita de João Lourenço a Portugal em julho

Marcelo Rebelo de Sousa falava à saída da Fundação Champalimaud, em Lisboa, onde esteve hoje com a Presidente da Índia, Droupadi Murmu.

Questionado sobre as relações com Angola, o chefe de Estado português respondeu: "Vem cá em julho o Presidente [João Lourenço] em visita a Portugal, no final de julho" e deixou uma palavra ao povo angolano, "fraternidade".

O Presidente angolano, João Lourenço, esteve em Portugal em 2024 por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril de 1974.