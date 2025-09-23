Marcelo aponta ausência do "mais poderoso do mundo" na mediação na Ucrânia e em Gaza
Foto: Sarah Yenesel - EPA
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, começou o discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, com elogios a António Guterres, sublinhando que será sempre apoiado por Portugal.
Sobre a ONU, Marcelo Rebelo de Sousa admite que são precisos ajustes para que as Nações Unidas não percam relevância.
O Presidente da República apelou ainda ao cessar-fogo na Ucrânia e em Gaza, lamentando a ausência do "mais poderoso do mundo", os Estados Unidos, na mediação dos conflitos.