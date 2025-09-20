Marcelo chega hoje a Nova Iorque para última participação na Assembleia Geral da ONU 

O chefe de Estado irá participar noutros eventos de alto nível na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), incluindo um debate aberto do Conselho de Segurança da ONU, sobre inteligência artificial, paz e segurança internacional, na quarta-feira, último dia da deslocação.

O Presidente da República deverá também participar na Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução dos Dois Estados, na segunda-feira à tarde, organizada em conjunto pela França e pela Arábia Saudita.

Na sexta-feira, a França anunciou já que um grupo de dez países, entre os quais Portugal, vai reconhecer o Estado da Palestina, algo que pouco depois o Ministério dos Negócios Estrangeiros português confirmou, por comunicado, remetendo a declaração oficial de reconhecimento para domingo.

Além de Portugal e de França, os outros países que articularam o reconhecimento do Estado da Palestina neste contexto são Andorra, Austrália, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Reino Unido e São Marino.

No domingo, o Presidente da República oferece uma receção a representantes da comunidade portuguesa e funcionários portugueses da ONU, num hotel de Nova Iorque.

Na segunda-feira, durante a manhã, Marcelo Rebelo de Sousa terá um encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e participará numa Sessão de Alto Nível para assinalar os 80 anos da organização, fundada em 1945, e à qual Portugal aderiu em 1955.

No debate geral da 80.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que começa na terça-feira, o chefe de Estado português será o 11.º a discursar, segundo a ordem provisória de intervenções, ainda no período da manhã.

Marcelo Rebelo de Sousa, que está a menos de seis meses do fim do segundo mandato presidencial, fará a sexta e última intervenção em representação de Portugal no debate anual entre chefes de Estado e de Governo dos 193 Estados-membros da ONU, em que também participou em 2016, 2018, 2019, 2021 e 2023.

A 80.ª sessão da Assembleia Geral da ONU tem como tema "Melhores juntos: 80 anos e mais pela paz, desenvolvimento e direitos humanos".

A representação de Portugal no debate geral anual nas Nações Unidas tem alternado entre Presidente da República e primeiro-ministro.

Em 2016, 2018, 2019, 2021 e 2023 foi Marcelo Rebelo de Sousa, a deslocar-se a Nova Iorque. Em 2024, a intervenção perante a Assembleia Geral coube ao atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, e em 2017, 2020 e 2022 ao antecessor, António Costa.

Portugal, que lançou em 2016 a candidatura vencedora de António Guterres a secretário-geral da ONU, entretanto reconduzido no cargo em 2021 e com mandato até ao fim de 2026, é candidato a um dos lugares de membro não-permanente no Conselho de Segurança da ONU no biénio 2027-2028, a eleger em 2026.