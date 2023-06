Marcelo condecora Carlos III com Grande-Colar da Ordem da Torre e Espada

Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido no Palácio de Buckingham pelo rei Carlos III para assinalar o 650.º aniversário da Aliança Luso-Britânica.Após os hinos nacionais, os dois chefes de Estado passaram revista a militares ingleses e portugueses em parada., juntamente com o comandante do pelotão, o porta-estandarte e o guarda do estandarte, num total de 21 elementos.A mais antiga relação diplomática entre dois países ainda em vigor remonta ao Tratado de Tagilde, assinado em 10 de julho de 1372, reforçado pelo Tratado de Paz, Amizade e Aliança em 16 de junho de 1373 celebrado pelo rei Eduardo III de Inglaterra e Afonso I de Portugal.Após a cerimónia,, Charles of Wellesley, em Apsley House, a antiga residência da família que atualmente é património histórico e funciona como museu.O rei britânico não estará presente, mas será representado pelo primo da mãe, o duque de Gloucester, Príncipe Ricardo, e pela esposa, a duquesa de Gloucester, Birgitte van Deurs Henriksen.

c/ Lusa