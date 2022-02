Marcelo considera cimeira dos oceanos um enorme sucesso

De Brest, na região da Bretanha, Marcelo Rebelo de Sousa viaja para Paris, onde vai jantar com Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu.



Com esta iniciativa, a França quer impulsionar a agenda europeia e internacional para as questões marítimas. A próxima cimeira para debater as questões climáticas é em Lisboa, em junho deste ano.