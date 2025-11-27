Marcelo contactou Sissoco que teve "reação agradecida, positiva e simpática"

"Eu limitei-me apenas a fazer aquilo que um chefe de Estado deve fazer, que foi contactar o chefe de Estado guineense para saber como é que ele se encontrava, o que fiz ontem [quarta-feira]", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, na Fundação Champalimaud, em Lisboa, a propósito da situação na Guiné-Bissau.

O Presidente da República relatou que Sissoco Embaló lhe disse que estava "de saúde boa e que estava numa situação que considerava da sua parte como uma situação que não justificava, para já, nenhum tipo de comentário".

"Eu achei que mais que isso seria interferir numa situação interna guineense. Comuniquei ao Governo que a reação tinha sido uma reação agradecida, positiva e simpática", acrescentou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no fim de uma visita conjunta com o Presidente da Eslováquia, Peter Pellegrin, à Fundação Champalimaud.

Questionado sobre a situação na Guiné-Bissau, onde um grupo de militares anunciou na quarta-feira ter tomado o poder, antecipando-se à divulgação dos resultados das eleições gerais de 23 de novembro, o Presidente da República começou por responder que tem acompanhado os acontecimentos através do Governo português e que se revê na sua posição.

"É uma questão interna daquele país, mas, naturalmente, justifica a preocupação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)", que convocou "uma reunião para abordar essa matéria", referiu.

Segundo o chefe de Estado português, "não há nada como não estar a exprimir opiniões acerca de uma matéria sem verificar qual é a matéria de facto, e respeitar aquilo que vai sendo definido num país soberano em relação à sua vida interna".

"Não nos chegou, até agora, notícia de problemas envolvendo portugueses", adiantou.