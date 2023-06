Marcelo convida Ramaphosa a visitar Portugal no ano do 50.º aniversário do 25 de Abril

Marcelo Rebelo de Sousa falava no palácio presidencial, Union Buildings, em Pretória, onde hoje foi recebido com honras militares e se reuniu com o Presidente sul-africano numa visita de Estado à África do Sul.

Em declarações perante a comunicação social, tendo ao seu lado Cyril Ramaphosa, antes de um encontro entre as respetivas delegações, o chefe de Estado português convidou-o a visitar Portugal.

"Eu sugiro um de dois meses que são realmente muito agradáveis em Portugal, ou março ou abril", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

"Portugal gostaria muito de o ter num ano como o próximo, em celebramos o 50.º da revolução de 1974, que foi o começo de um longo processo", acrescentou.

Em seguida, o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, agradeceu o convite e contou a Marcelo Rebelo de Sousa que foi preso em Moçambique na sequência do 25 de Abril.

"A vossa revolução, quando aconteceu lá em 1974 teve outras consequências nesta região, e pessoalmente para mim, porque foi a vossa revolução que me levou a ser preso por governantes do `apartheid`. Enquanto as pessoas celebravam a libertação de Moçambique, decidiram prender-me. Por isso, estamos ligados", disse Ramaphosa.