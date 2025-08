Foto: Nuno Veiga - Lusa

O presidente da República considerou que a imprevisibilidade das tarifas do presidente norte-americano prejudica mais do que as próprias tarifas. Marcelo Rebelo de Sousa fez as declarações em Santana, São Miguel, durante o festival Azores Beef Fest, onde garantiu também a defesa dos apoios aos agricultores açorianos.