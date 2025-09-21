Marcelo declara "pleno apoio" ao reconhecimento português do Estado palestiniano
Foto: Ana Serapicos - RTP
O presidente da República garante "pleno apoio" ao reconhecimento oficial do Estado da Palestina. Marcelo Rebelo de Sousa diz que está em absoluta sintonia com a posição do Governo português.
"Tem o pleno apoio do presidente da República, que tem sido a posição portuguesa, que é defender a moderação para que essa fórmula [de dois Estados, de Israel e da Palestina] seja possível e afastar-se dos radicalismos que se opunham a que a fórmula fosse possível", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas na cidade norte-americana, onde chegou no sábado para participar na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.A oficialização do reconhecimento português do Estado palestiniano está prevista para as 20h15 (hora de Lisboa), a partir de Nova Iorque, pela voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.
O presidente da República afirmou ainda que “acompanhou e concordou” com o processo de reconhecimento do Estado da Palestina.
“As razões pelas quais o presidente ouvido pelo Governo se pronunciou no mesmo sentido do Governo são simples e fáceis de explicar: Portugal sempre defendeu o princípio da existência de dois Estados soberanos, coabitando, convivendo, respeitando o direito internacional e a carta das Nações Unidas”, justificou.
“Atuar neste momento é atuar para abrir ainda uma hipótese no sentido de haver dois Estados”, acentuou o presidente, para sublinhar que o “Governo é o órgão competente para tomar formalmente a decisão, em permanente ligação com o presidente e tendo em conta as recomendações da Assembleia da República”.
O reconhecimento do Estado palestiniano é concretizado sem a concordância do CDS-PP, parceiro do PSD no Executivo.