Marcelo defende como prioridade paz justa e legal para a Ucrânia

Marcelo Rebelo de Sousa considera que a grande prioridade da União Europeia é garantir que a guerra na Ucrânia termina com um paz justa e legal. Num discurso em Estrasburgo, o presidente da República avisou que só com uma visão a longo prazo os 27 podem afirmar-se no mundo.