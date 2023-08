Marcelo discursa em ucraniano. "Portugal apoiará sempre a vossa independência"

No Dia da Independência da Ucrânia, o chefe de Estado começou por garantir que Portugal está, como "estará sempre", ao lado da Ucrânia.



"Parabéns, Ucrânia. Portugal está e estará sempre com a vossa independência", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, diante de militares ucranianos.



"Sem a vossa legítima defesa não haverá paz e segurança na Europa", prosseguiu o presidente, para reiterar que o futuro do país invadido pela Rússia será "na União Europeia e na NATO".



Deixando "um abraço para todo o corajoso e indomável povo ucraniano", Marcelo desejou "longa vida à independência da Ucrânia" e "longa vida à fraternidade entre Portugal e a Ucrânia".