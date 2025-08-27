Marcelo diz que Donald Trump "é um ativo russo"
O presidente da República considera que, no contexto da guerra da Ucrânia, Donald Trump, "o líder máximo da maior superpotência do mundo" tem funcionado como "um ativo russo": "A nova liderança norte-americana tem favorecido estratégicamente a Federação Russa".
A participação de Marcelo já estava prevista, mas por videoconferência.
Num painel intitulado "As respostas do Presidente", o chefe de Estado fez uma intervenção inicial em que abordou a situação internacional, apontando Donald Trump como o exemplo de um novo estilo de lideranças políticas, mais emocionais e que apostam no contacto direto com os cidadãos, sem mediação, num mundo em que a balança de poderes também se alterou.
"Com uma coisa peculiar e complexa: é que o líder máximo da maior superpotência do mundo, objetivamente, é um ativo soviético, ou russo. Funciona como ativo", afirmou Marcelo, referindo a atuação do presidente dos Estados Unidos no contexto da guerra da Ucrânia.
O presidente da República sublinhou que não se trata de "uma aliança baseada na amizade, na cumplicidade económica, ideológica ou doutrinária. Estou a dizer que, em termos objetivos, a nova liderança norte-americana tem favorecido estrategicamente a Federação Russa".
c/ Lusa