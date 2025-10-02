Marcelo diz que Israel vai apresentar duas opções aos ativistas da flotilha detidos

Paulo Novais - Lusa

Em declarações à RTP, o presidente da República explicou que Israel "vai apresentar uma escolha aos detidos: ou assinam um documento dizendo que saem, com a sua concordância, do território de Israel, e aí Israel cobre as depesas dessa saída, ou preferem ficar em território israelita e iniciar o processo que conduz à intervenção de um juiz, que depois decidirá em que termos ocorre essa saída, e aí o Estado de Israel não cobriria essas defesas".