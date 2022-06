Marcelo diz que os profissionais de saúde portugueses são marca de qualidade no Reino Unido

Marcelo Rebelo de Sousa defende que há uma janela de oportunidade para que regressem com o PRR, mas que ainda assim a situação deve ser olhada com realismo.



No último dia das celebrações do dia de Portugal em Londres, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que o primeiro-ministro está melhor e que deverá reunir-se segunda-feira com Boris Johnson.