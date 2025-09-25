Marcelo diz que Trump está "esperançado" com novo embaixador e que falou com "grande simpatia para Portugal"

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, referia-se à receção oferecida na terça-feira ao fim do dia pelo Presidente dos Estados Unidos da América aos chefes de delegações à Assembleia Geral da ONU.

Segundo o chefe de Estado, "deu para perceber que [Donald Trump] está muito esperançado em relação ao embaixador que mandou para Portugal, que gosta muito dele e que espera que faça um grande lugar, com grande sucesso".

"Tudo dito com uma grande simpatia para Portugal. Isso é bom", acrescentou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou que nestas receções não há muito tempo para conversa, tendo em conta a quantidade de chefes de Estado presentes, e relatou que desta vez "o Presidente dos Estados Unidos falou antes dos cumprimentos, e falou longamente", por isso "depois era natural que tivesse direito ao repouso adequado".

Durante a sua deslocação a Nova Iorque, o Presidente da República disse que irá receber "na segunda-feira que vem, para entrega de credenciais, o recém-nomeado, o recém-passado no Senado embaixador norte-americano" em Lisboa, John Arrigo.