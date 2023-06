Marcelo e o rei Carlos III celebram os 650 anos da aliança luso-britânica

Posteriormente, Marcelo Rebelo de Sousa e o rei Carlos III participam numa cerimónia na Capela da Rainha do Palácio de Saint James, que era usada pela rainha Catarina de Bragança (1638-1705), casada com o rei inglês Carlos II.O serviço religioso anglicano incluirá leituras de textos bíblicos e música inglesa e portuguesa da época interpretada por músicos e por dois coros, devendo durar no total cerca de 40 minutos.Presentes vão estar representantes oficiais de Portugal e do Reino Unido, entre os quais os respetivos ministros dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho e James Cleverly.No interior da capela estará exposto o original do Tratado de Londres de 1373, assinado por Eduardo III de Inglaterra e Fernando I de Portugal, que iniciou aquela que é a mais longa aliança diplomática em vigor no mundo.