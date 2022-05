Marcelo em Díli. "Emoção muito forte" em visita ao cemitério de Santa Cruz

"Quando nós aqui chegamos, aqueles mais velhinhos que recordamos o que se passou, temos uma emoção muito forte, que é ver o local onde tudo se passou", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.







O presidente português fala de “respeito, admiração relativamente à coragem deste povo e orgulho”, de uma noção de que houve algo que não correu bem na descolonização e depois de uma “redenção, pelo menos parcial”, entre os sentimentos que o assolam quando visita aquele cemitério onde dezenas de timorenses em fuga se foram refugiar para fugir dos opressores e onde acabou por ocorrer um massacre que correu mundo pelas imagens de um repórter que ali estava, em 1991.





Marcelo recorda o momento em que viu essas imagens em Portugal. “Um choque”, uma realidade que acabou por ser uma “faísca” para despertar consciências. “O que aconteceu aqui foi espantoso, acordou opiniões públicas e depois os responsáveis”, diz.



O presidente chama de “gesto último e desesperado” de um povo ao ir esconder-se num cemitério, em fuga. “Percebe-se o que foi a luta timorense para chegar onde chegou, contra tudo e contra todos os argumentos da geopolítica, de estar em condições de isolamento do mundo”, acrescenta.



“E apesar de tudo, resistiu, persistiu e venceu”, diz.







Marcelo Rebelo de Sousa diz que se as imagens do massacre no cemitério de Santa Cruz não tivessem sido divulgadas, ainda assim, os timorenses encontrariam um caminho para a independência. “Chegaria sempre à independência”, apesar do processo poder ser mais doloroso, assegura.





Esta sexta-feira, comemoram-se os 20 anos da independência de Timor. Nesta primeira visita oficial à República Democrática de Timor-Leste, centrada na capital, Díli, o Presidente português tem um programa dividido por três dias, quinta, sexta e sábado, e regressa a Lisboa no domingo.