Marcelo no Brasil para reforço da cooperação em áreas como saúde e educação

Marcelo Rebelo de Sousa chegou ao Brasil no domingo para uma visita de Estado, acompanhado de uma delegação de 11 ministros a que se vai juntar Luís Montenegro. Para além do encontro entre os chefes de Estado, também os ministros vão ter reuniões bilaterais com os homólogos brasileiros. Há a expectativa que sejam assinados acordos de cooperação em áreas como saúde, educação, economia, ciência e tecnologia.





A presença de Marcelo Rebelo de Sousa em Brasília serve para retribuir a visita que Luiz Inácio Lula da Silva fez a Portugal, em abril de 2023. Sendo, então, a primeira viagem de Lula à Europa, no seu terceiro mandato como presidente.





O dia fecha com a entrega do Prémio Camões 2024, atribuído à poeta brasileira Adélia Prado - uma cerimónia à qual já se junta o primeiro-ministro Luís Montenegro.





O presidente da República anunciou já a abertura de cinco novos consulados no Brasil, durante um encontro com a comunidade portuguesa no Estado brasileiro de Pernambuco.



A enviada especial da Antena 1 ao Brasil, Inês Ameixa, registou as palavras do chefe de Estado, que classifica de especial e diferente a ligação entre os dois países, apesar de erros cometidos no passado. A visita de Marcelo, que começou no Recife, acontece quando passam 200 anos da assinatura do Tratado de Paz, Amizade e Aliança, firmado em agosto de 1825, que marcou o início das relações diplomáticas entre Portugal e o Brasil.





, na qual está prevista a participação de 11 dos 17 ministros do Governo português.Na quinta-feira, Luís Montenegro seguirá de Brasília para São Paulo, para um fórum económico.