Marcelo no Cairo para a inauguração do Grande Museu Egípcio
Vinte anos depois é inaugurado o Grande Museu Egípcio, nos arredores do Cairo, junto às pirâmides de Gizé. Marcelo Rebelo de Sousa foi convidado pelo presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, para estar presente na cerimónia e chega este sábado à capital egípcia.
Considerado o maior museu arqueológico do mundo dedicado a uma civilização, o Grande Museu Egípcio vai ser inaugurado este sábado, após cerca de duas décadas de construção, em dia declarado feriado. É um museu dedicado às 30 dinastias de faraós e aos sete mil anos de história do Egito.
Tem 50 mil peças expostas, entre as quais a estátua de Ramsés II e peças do tesouro de Tutankhamon.
O presidente da República português participa na inauguração, ao lado de outras dezenas de figuras mundiais. Em novembro de 2016, no primeiro ano de mandato, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o Abdel Fattah al-Sisi, em Portugal, em visita de Estado.
O chefe de Estado português realizou depois uma visita de Estado ao Egito, a convite de al-Sisi, em abril de 2018. Nessa ocasião, antes do regresso a Portugal, visitou as Pirâmides de Gizé, o antigo Museu Egípcio, no centro do Cairo, e as obras de construção do Grande Museu Egípcio.
São esperadas na inauguração dezenas de líderes e dignitários estrangeiros, entre os quais os reis de Espanha e da Bélgica, os presidentes da Alemanha, da Croácia, da Sérvia, da Colômbia e da Palestina e os primeiros-ministros da Hungria, Grécia e Países Baixos, segundo informação da presidência do Egito.
Constam também da lista de convidados, entre outros, os presidentes do Sudão e da República Democrática do Congo, os primeiros-ministros da Grécia, da Bélgica, do Luxemburgo e do Uganda, o príncipe do Mónaco, o grão-duque do Luxemburgo e as rainhas da Jordânia e da Dinamarca.
O museu é inaugurado este sábado, mas as portas só abrem ao público na próxima segunda-feira. O Grande Museu Egípcio, que as autoridades esperam que contribua para impulsionar fortemente o turismo, representou ao longo dos anos um investimento financeiro estimado em mil milhões de dólares. A inauguração foi várias vezes adiada, e entretanto houve uma abertura parcial ao público.
C/Lusa