Marcelo no Cairo para a inauguração do Grande Museu Egípcio

Tem 50 mil peças expostas, entre as quais a estátua de Ramsés II e peças do tesouro de Tutankhamon.

O museu é inaugurado este sábado, mas as portas só abrem ao público na próxima segunda-feira. O Grande Museu Egípcio, que as autoridades esperam que contribua para impulsionar fortemente o turismo, representou ao longo dos anos um investimento financeiro estimado em mil milhões de dólares. A inauguração foi várias vezes adiada, e entretanto houve uma abertura parcial ao público.









C/Lusa

É um museu dedicado às 30 dinastias de faraós e aos sete mil anos de história do Egito.Em novembro de 2016, no primeiro ano de mandato, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o Abdel Fattah al-Sisi, em Portugal, em visita de Estado.O chefe de Estado português realizou depois uma visita de Estado ao Egito, a convite de al-Sisi, em abril de 2018. Nessa ocasião, antes do regresso a Portugal, visitou as Pirâmides de Gizé, o antigo Museu Egípcio, no centro do Cairo, e as obras de construção do Grande Museu Egípcio.São esperadas na inauguração dezenas de líderes e dignitários estrangeiros, entre os quais os reis de Espanha e da Bélgica, os presidentes da Alemanha, da Croácia, da Sérvia, da Colômbia e da Palestina e os primeiros-ministros da Hungria, Grécia e Países Baixos, segundo informação da presidência do Egito.Constam também da lista de convidados, entre outros, os presidentes do Sudão e da República Democrática do Congo, os primeiros-ministros da Grécia, da Bélgica, do Luxemburgo e do Uganda, o príncipe do Mónaco, o grão-duque do Luxemburgo e as rainhas da Jordânia e da Dinamarca.