De visita ao Equador para a cimeira ibero-americana, o presidente da República encontrou-se com a comunidade portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa diz que Portugal pode ser ponte entre a América Latina e a Europa.

Muitos equatorianos estão a pedir nacionalidade portuguesa dada a situação no país. Mas também há lesados do BES a reconstruirem a vida naquele país.



Uma reportagem de Cândida Pinto e Ricardo Guerreiro em Quito, no Equador.