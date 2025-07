No segundo dia da visita do presidente angolano a Portugal, realizou-se o segundo encontro com Marcelo Rebelo de Sousa. Na sexta-feira houve uma conversa de uma hora à porta fechada entre os dois.

Este sábado houve um diálogo aberto. Falaram muito sobre as necessidades de Angola e do continente africano e lamentaram a falta de força e de cooperação da União Europeia.



Registaram ainda o avanço imparável do investimento da China. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que isso já aconteceu em Portugal.