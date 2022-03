Marcelo Rebelo de Sousa em Moçambique. "Estes são tempos internacionais difíceis"

Já na fase de perguntas e respostas da conferência de uma conferência de imprensa conjunta,. Isto depois da abstenção moçambicana.

“O Conselho de Segurança das Nações Unidas não quer dizer não ter posição, ou não ter opinião própria”, sublinhou o presidente moçambicano.



Por sua vez, Marcelo Rebelo de Sousa disse que “é bom que fique claro que Portugal apoia a candidatura de Moçambique ao Conselho de Segurança e que Moçambique apoia a candidatura de Portugal”., fez notar o presidente português., frisou.

“Relações atravessam momento excelente”

Na sua declaração inicial, Filipe Nyusi estimou que“Agradeci ao presidente Marcelo e ao povo português pela solidariedade e irmandade no que tange ao combate ao terrorismo, os apoios humanitários que temos tido, a intervenção de Portugal no momento da covid-19”, completou o presidente de Moçambique.

No campo da cooperação militar bilateral, a agenda de Marcelo Rebelo de Sousa para a visita a Moçambique inclui uma deslocação à Escola de Fuzileiros Navais do país.



Em matéria de cooperação militar europeia, o presidente da República avista-se com o contingente português nos dois centros de treino da Missão de Formação Militar da UE no distrito da Katembe, na porção meridional da baía de Maputo, e no Chimoio, província de Manica.