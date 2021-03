Marcelo Rebelo de Sousa já está no Vaticano

EPA

O Presidente da República vai ser recebido esta sexta-feira pelo Papa Francisco, em audiência privada. A comitiva portuguesa entrou pela praça principal numa viatura da Embaixada de Portugal junto da Santa Sé, com a bandeira de Portugal, seguido por três carros, um deles de segurança, como manda o protocolo.