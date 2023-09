Marcelo Rebelo de Sousa pede renovação do Conselho de Segurança da ONU

Foto: Nuno Veiga - Lusa

O presidente português participa hoje, em Nova Iorque, num debate aberto do Conselho de Segurança sobre a Guerra na Ucrânia.



O enviado especial da Antena 1, João Alexandre, salienta que são vários os líderes mundiais a pedir mudanças no processo de decisão do Conselho de Segurança da ONU.



Para além de Marcelo Rebelo de Sousa, também Volodymyr Zelenksy participa hoje na reunião aberta do Conselho de Segurança das Nações Unidas.



É esperada uma intervenção por parte do presidente ucraniano.



A Rússia estará representada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, que ainda não garantiu se vai ou não assistir ao discurso do presidente da Ucrânia.