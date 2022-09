Marcelo Rebelo de Sousa reuniu com Jair Bolsonaro em Brasília

O presidente português está em Brasília como representante de Portugal nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Marcelo Rebelo de Sousa reuniu com Jair Bolsonaro e negou ficar ligado à campanha eleitoral no Brasil devido ao incidente com o presidente brasileiro em julho passado.