Marcelo recebe elogio de Rangel pela ligação às comunidades e admite voltar aos EUA

Marcelo Rebelo de Sousa e Paulo Rangel, que se deslocaram a Nova Iorque para a 80.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), estiveram juntos no domingo durante uma receção a representantes da comunidade portuguesa e funcionários da missão portuguesa junto da ONU.

Na sua intervenção, perante dezenas de pessoas presentes neste encontro num hotel de Nova Iorque, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros agradeceu aos emigrantes portugueses e lusodescendentes "aquilo que fazem pelo país" e elogiou Marcelo Rebelo de Sousa por ser um "Presidente que é amigo e presente nas comunidades".

"É para o nosso país e para nós todos um grande conforto, um grande bem-estar na nossa alma lusitana saber que temos um Presidente que tem sempre os portugueses das comunidades em primeiro lugar no seu coração e na sua mente", considerou Paulo Rangel.

O chefe de Estado, que discursou a seguir, lembrou as suas primeiras viagens aos Estados Unidos da América e admitiu regressar ainda uma vez mais até ao fim deste seu segundo mandato presidencial, que termina em 09 de março do próximo ano.

"Será que esta última vinda é a última vinda como Presidente da República? Eu estou com pouca vontade que seja a última", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "para as Nações Unidas, isso será a última, em princípio", mas que há "um ou outro caso de compromisso não cumprido" de visitas a comunidades que deseja cumprir: "Tem de caber pelo menos um deles. Eu não digo qual, para depois o outro não ficar melindrado".

"Vocês são surpreendentes. E é por isso que até ao fim do mandato eu quero ver se encontro mais lusodescendentes, luso-americanos, aqui nos Estados Unidos, pelo menos uma vez. E depois, como não tenciono propriamente finar-me rapidamente, tenho projetos da mais variada natureza para não vos deixar à solta por muito tempo", acrescentou.

Como Presidente da República, desde 2016, Marcelo Rebelo de Sousa esteve 12 vezes nos Estados Unidos da América, contando com a atual deslocação, oito das quais para eventos na sede da ONU, e visitou comunidades nos estados de New Jersey, Nova Iorque, de Massachusetts e Rhode Island, da Virgínia e da Califórnia.

No seu discurso, o chefe de Estado falou da comunidade portuguesa e lusodescendente no Havai, "que desembarcou nos anos 50 e 60 do século passado", e destacou o seu peso político obtido em eleições recentes: "Renasceu a nível quer estadual, quer federal, coisa espantosa".

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "isto tem acontecido um pouco por todos os estados" norte-americanos, "com altos e baixos", e a importância dos portugueses nos Estados Unidos da América, "que são um milhão e meio ou mais", é reconhecida por todos os embaixadores em Portugal.

Nesta receção estiveram presentes o embaixador de Portugal nos Estados Unidos da América, Francisco Duarte Lopes, o representante permanente de Portugal junto da ONU, embaixador Rui Vinhas.

O Presidente da República aproveitou para dar conta de que no fim deste mês receberá o recém-nomeado novo embaixador norte-americano em Portugal, John Arrigo, para entrega de credenciais.

Num discurso em que repetiu as mensagens de "ser-se português é ser-se universal" e de que Portugal é "o melhor país do mundo", o chefe de Estado contou ter lido que "Portugal foi considerado o país do mundo que oferece, em termos de felicidade dos turistas, a maior felicidade".

"Ganhámos esse prémio, nós somos surpreendentes", comentou.