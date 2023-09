Ainda em Nova Iorque...num encontro com a comunidade portuguesa... Marcelo Rebelo de Sousa visitou o mercado de Chelsea e esteve com empresários luso-descendentes.



No quinto e último dia da visita aos Estados Unidos, onde um dos pontos essenciais de discussão era precisamente a migração. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que será difícil definir uma política comum na União Europeia.