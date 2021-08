Marcelo reuniu-se com Bolsonaro para "explorar todos os caminhos de posições comuns"

À saída da residência oficial do Presidente brasileiro, que o recebeu com honras militares e sem máscara, Marcelo Rebelo de Sousa quis colocar a tónica no que há de positivo nas relações “entre portugueses e brasileiros, entre Portugal e o Brasil” –

De resto, o Presidente reconheceu que tais assuntos ficaram à margem de um conjunto alargado de dossiers "em que era preciso chegar a convergência".





Marcelo almoçou com Bolsonaro no Palácio da Alvorada, em Brasília, o derradeiro compromisso na agenda da visita de quatro dias ao Brasil, que coincidiu com a inauguração, no sábado, do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Durante o encontro, assinalou, "houve uma preocupação muito clara de explorar todos os caminhos, posições comuns e passos a dar em conjunto".







, afirmaria, ainda assim, o Presidente da República, para elencar, como pontos prioritários, o “estreitamento das relações de cooperação, o aprofundamento da vertente económica da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e o objetivo de chegar a um acordo entre a União Europeia e ao Mercosul”.Outro dos temas abordados por Marcelo foi um possível entendimento para reciprocidade no reconhecimento da vacinação contra a Covid-19.

A pandemia, a variante Delta e as máscaras



Mas não quis "formular juízos" sobre "um anfitrião que recebia em sua casa". Na conferência de imprensa que se seguiu ao almoço com o anfitrião, Marcelo foi questionado sobre a segurança face ao número de pessoas sem máscara, na delegação brasileira, em espaço interior."A delegação portuguesa esteve como tem estado sempre em todos os encontros e cerimónias oficiais. Fizemos aquilo que era expectável da parte portuguesa, não temos de formular juízos", sintetizou.





Por definir, nesta deslocação de Marcelo a Brasília, ficou igualmente uma eventual visita de Jair Bolsonaro a Portugal. O Presidente da República disse ter feito, junto do Presidente brasileiro, um ponto de situação da pandemia "na ótica portuguesa" – e recolhido quadro análogo "na ótica brasileira".



Encontros prévios geraram polémica

Ainda de acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, a reunião com Jair Bolsonaro seguiu o mesmo roteiro de toda a agenda desta visita ao Brasil. O Presidente aludiu assim aos encontros que manteve, nos últimos dias, com os ex-presidentes Lula da Silva, Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso.

Marcelo insistiu na ideia de que a visita ao Brasil teve a cultura – e não a política – como pano de fundo.