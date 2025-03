Marcelo transmite "profundo pesar" pela morte de 50 pessoas em incêndio na Macedónia do Norte

"O Presidente da República manifestou o seu profundo pesar pelas consequências desoladoras do incêndio que deflagrou, esta madrugada, enquanto muitos jovens assistiam a um concerto numa discoteca em Kocani, na Macedónia do Norte, que resultou na morte trágica de várias dezenas de pessoas e múltiplos feridos", lê-se numa nota publicada no `site` da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa refere que este é um "momento de choque e tristeza".

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu à Presidente da República da Macedónia do Norte, em nome do povo português e no seu próprio, sentidas condolências aos familiares de todos os que perderam a vida e a rápida recuperação dos feridos", escreve também o chefe de Estado português.

Pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas na última noite num incêndio numa discoteca na localidade de Kocani, na Macedónia do Norte.

"Pelo menos cinquenta pessoas morreram numa discoteca em Kocani", no leste do país, a cerca de 100 quilómetros da capital Skopje, onde "cerca de 1.500 pessoas assistiam a um concerto", noticia a agência oficial MIA, citando o Ministério do Interior.

Segundo a agência, o incêndio destruiu a discoteca "Pulse", na localidade de 30.000 habitantes, durante um concerto dos DNK, uma banda de hip-hop muito popular no país.

O público no concerto, que começou à meia-noite, era composto maioritariamente por jovens, diz a mesma fonte.

Segundo o `site` informativo SDK, o incêndio começou pelas 03:00 (02:00 em Lisboa).

O incêndio terá sido provocado por engenhos de pirotecnia, segundo os `media`.

Vídeos publicados nas redes sociais e filmados antes do incêndio mostram um tipo de fogo-de-artifício utilizado em ambientes fechados durante os concertos.

O SDK diz que "mais de cem jovens ficaram feridos", citando a direção da proteção civil e o centro de gestão de crises.

Os feridos foram levados para hospitais em Kocani, Stip, a trinta quilómetros a sul de Kocani, e Skopje, acrescenta o `site`.