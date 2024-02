Marcha com judeus e palestinianos em Lisboa exige "fim do genocídio" na Faixa de Gaza

Os manifestantes, que empunharam cartazes e bandeiras palestinianas, percorreram, durante a tarde, um trajeto entre a Avenida Almirante Reis e o Martim Moniz, numa ação de protesto promovida por mais de três dezenas de movimentos."O que queremos do Parlamento? Boicotes, sanções e desinvestimento" ou "Gaza, escuta, gritamos a tua luta" foram palavras de ordem ouvidas durante a marcha, que juntou manifestantes de diferentes nacionalidades, incluindo palestinianos e judeus.





Presente na manifestação, Bruno Dias, do PCP, defendeu que o reconhecimento do Estado palestinano deve ser tema da campanha para as eleições legislativas de 10 de março.



"Há uma questão tranversal - eu diria - aos seres humanos, que é a exigência de paz e o fim da ocupação neste contexto, aliás, e que deve exigir do Estado português, deve exigir do Governo de Portugal uma atitude consequente, uma atitude corajosa, firme, de exigência do cessar-fogo", advogou.

, reforçou Bruno Dias.Por sua vez, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, propugnou que "é preciso um boicote a Israel"."Foram mortas mais crianças em Gaza, nestes meses, do que em todos os conflitos mundiais nos últimos cinco anos", assinalou, para questionar: "Como é possível tolerar um massacre desta natureza, como é que podemos continuar a ver crianças a serem assassinadas todos os dias e não fazer nada?"., acentuou.Segundo a organização, citada pela agência Lusa, "entre três a quatro milhares" integraram a ação de protesto na capital. Houve também manifestações no Porto, em Braga e Angra do Heroísmo.

c/ Lusa