Mundo
Marcha contra repressão no Irão percorreu ruas de Lisboa
O reconhecimento do príncipe herdeiro Reza Pahlavi como interlocutor para uma transição democrática é uma das exigências dos manifestantes.
Nas ruas da capital portuguesa decorreu este domingo uma marcha de apoio à comunidade iraniana, com o objetivo de denunciar a repressão em curso naquele país.
Os manifestantes arrancaram do Marquês de Pombal em direcção à Praça do Rossio para relembrar que a repressão em curso no Irão já fez milhares de mortos desde 28 de dezembro de 2025.
Mais de 200 pessoas pediram ainda a intervenção da comunidade internacional para travar o "holocausto iraniano".
Os manifestantes empunhavam bandeiras do Irão, de Portugal, Israel e Estados Unidos, bem como cartazes com o rosto do príncipe herdeiro Reza Pahlavi, filho do xá deposto em 1979 pela Revolução Iraniana, e do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
A presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, e outros membros do partido integraram a marcha desta tarde.
c/ Lusa
