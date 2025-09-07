Marcha do Orgulho Gay na Sérvia condena violência policial contra manifestantes

Os organizadores disseram que o evento de sábado, em Belgrado, foi um protesto, sem características típicas de um festival.

Os participantes mantiveram, em vez disso, o silêncio que marcou os últimos dez meses de persistentes manifestações lideradas por estudantes que têm desafiado o Presidente.

Uma das faixas no no centro de Belgrado dizia "Gays contra o estado policial!", enquanto outra usava o chamado "Animem-se!". do movimento estudantil que atraiu centenas de milhares de pessoas contra Vucic.

"Não podemos fechar os olhos ao que está a acontecer no nosso país", afirmaram os organizadores da marcha em comunicado.

Os organizadores referiram a frequente brutalidade policial e a detenção de manifestantes: "A Marcha do Orgulho Gay não participará na criação de uma aparência de normalidade".

A manifestação integra uma série de protestos organizados em todo o país desde o colapso mortal da cobertura de betão da estação ferroviária de Novi Sad, que causou 16 mortos em novembro.

Desde maio que exigem eleições antecipadas, o que Vucic, no poder desde 2014 e reeleito em 2022 para um mandato de cinco anos, recusa, apontando a existência de uma alegada conspiração estrangeira para o derrubar.

O cada vez mais autoritário Vucic intensificou a repressão contra os manifestantes, despedindo dezenas de professores e mobilizando polícias dentro de alguns edifícios da faculdade.

Na sexta-feira à noite, a polícia deteve 42 pessoas em Novi Sad (norte), após uma manifestação a favor de eleições antecipadas, dispersada pela polícia com gás lacrimogéneo, afirmou o ministro do Interior.

O protesto liderado por estudantes, que reuniu milhares de pessoas contra Vucic, denunciou irregularidades relacionadas com a corrupção e exigiu uma investigação transparente.

Na sexta-feira à noite, 13 polícias ficaram feridos num "ataque massivo e brutal" por parte dos manifestantes e 42 pessoas foram detidas, acrescentou o ministro do Interior, Ivica Dacic, na televisão pública RTS.

Os manifestantes atacaram a polícia em frente à faculdade de filosofia com pedras, foguetes e barras, acrescentou, considerando a violência "chocante e aparentemente planeada", usada como "combustível político para aumentar as tensões".

Os protestos, que durante muito tempo foram pacíficos, tornaram-se violentos nas últimas semanas devido à repressão pela polícia e pelos apoiantes do governo, alegam os manifestantes.

Manifestações pró-Governo estão previstas para hoje no país.

Na sequência dos protestos populares dos últimos meses, o Governo foi remodelado, o primeiro-ministro substituído e vários ex-ministros foram detidos e indiciados.