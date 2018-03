"Marcha pelas nossas vidas" contra armas junta 500 mil em Washington

Em 2018, já morreram 3 mil 159 pessoas em incidentes com armas nos Estados Unidos, 737 tinham menos de 17 anos.



Desde o início do ano, já foram registados 49 tiroteios no país.



A manifestação March for ou Llives, marcha pelas nossas vidas, foi organizada pelos sobreviventes do tiroteio em Parkland, na Florida, onde em fevereiro morreram 17 pessoas.



Várias cidades nos Estados Unidos e pelo mundo - no total quase 800 - associaram-se a esta iniciativa.



A maior de todas as manifestações foi na capital americana. Mais de meio milhão de pessoas marcharam da Casa Branca até ao Capitólio.



A correspondente da RTP em Washington, Márcia Rodrigues, acompanhou-os .