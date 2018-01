Marchinha na Paulista saúda condenação de Lula

Lusa24 Jan, 2018, 21:05 | Mundo

Lula mereceu ser condenado porque "corrompeu o país inteiro. Ele é um corrupto, ladrão" e "todo mundo sabe disto", disse à Lusa a maquilhadora Valdirene Paschoalini, 36 anos.

Um grupo de dezenas de opositores juntou-se e celebrou a condenação do ex-Presidente ao som da marcha Luís 51, concorrente no carnaval de 2016 com uma letra sarcástica sobre o líder histórico do Partido dos Trabalhadores (esquerda).

"Ele é mais santo que madre Teresa, acredite quem quiser", cantavam os opositores, gerando sorrisos entre quem passava na zona.

Um coletivo de juízes brasileiros confirmou hoje a condenação de Lula da Silva por corrupção e branqueamento de capitais, no julgamento que decorre no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), em Porto Alegre.

A decisão foi recebida com aplausos e festa pelos opositores do líder histórico do Partido dos Trabalhadores que se juntaram em vários locais do país, entre os quais a simbólica Paulista, no centro da maior cidade brasileira.

"Gostaria muito que ele fosse condenado de forma definitiva, sem chance de ser liberto pelo tribunal, sem chance de ser libertado por outros poderes. Gostaria muito que ficasse na cadeia como exemplo para o Brasil", disse o publicitário João Rodrigues Filho, 74 anos.

Denise Lopes, 63 anos, estava visivelmente satisfeita até porque, na sua opinião, o ex-chefe de Estado brasileiro traiu o povo.

"Ele foi condenado, julgado e condenado por corrupção. Se ele foi condenado ele fez, e se fez, tem que ir para prisão", disse.

Lula "assumiu o poder e foi o maior traidor do povo brasileiro", acusou.

A professora Jacy Silva, 47 anos, critica quem defende Lula, considerando "inadmissível" que exista quem ache que não houve qualquer crime e que isto é um "golpe" da justiça, como diz a ex-Presidente Dilma Rousseff.

"É inadmissível dizer que não roubou nada, que não fez nada", diz Jacy Silva.

Lula "tem que ser condenado para dar exemplo aos outros políticos que estão lá em cima [no poder] e ao senhor [Michel] Temer que a uma hora destas deve estar lá em Davos, na Suíça", acrescentou, numa referência ao atual Presidente, antigo número dois de Dilma Rousseff.

Numa votação unânime, os juízes deram como comprovado o pagamento de suborno a Lula da Silva, em forma de um apartamento triplex no Guarujá, São Paulo, em troca do favorecimento da construtora OAS em contratos na Petrobras.

O juiz federal Sérgio Moro, em 1.ª instância, deu como provado que a construtora pagou a Lula, condenando o ex-Presidente a nove anos e meio de prisão em julho de 2017.

Devido à Lei da Ficha Limpa, Lula da Silva poderá não conseguir candidatar-se às presidenciais de outubro, com a confirmação da sentença em 2.ª instância. No entanto, o ex-Presidente pode apresentar recursos e vários pedidos suspensivos para se candidatar e continua a liderar as sondagens de intenção de voto realizadas.