O secretário de Estado afirmou numa conferência de imprensa em Manila que os problemas que obrigaram à suspensão dos voos no país devido a falhas no sistema de comunicação dos controladores aéreos, as interrupções nos sistemas bancários digitais, as falhas em serviços da Microsoft e da Apple não estão "de forma alguma relacionados".

A falha no sistema de controlo de tráfego aéreo provocou na sexta-feira milhares de cancelamentos e atrasos e obrigou a Administração Federal de Aviação (FAA) a suspender, durante mais de quatro horas, as partidas de voos em todo o país.

A agência atribuiu o problema a uma saturação de dados que afetou equipamentos tecnológicos antigos dos seus centros de controlo.

O secretário dos Transportes, Sean Duffy, indicou inicialmente que o incidente estava relacionado com problemas na infraestrutura de telecomunicações da FAA. O FBI iniciou investigações para determinar a causa.

Rubio, que também exerce as funções de chefe do Conselho de Segurança Nacional do Presidente Donald Trump, compareceu perante a conferência de imprensa não programada na capital filipina para tranquilizar o público norte-americano, em que sublinhou que "não há motivos para acreditar que [as falhas nas infraestruturas] estejam relacionadas com agentes mal-intencionados" ou com ciberataques de nações hostis.

"Estes incidentes não têm nada a ver uns com os outros, não estão interligados. E, em segundo lugar, não temos provas de que isto tenha a ver com cibercriminosos", insistiu.

Segundo o alto funcionário, "quanto mais estas tecnologias se integram na nossa vida quotidiana, mais estas vulnerabilidades se tornam uma realidade".

Rubio também minimizou as notícias da CNN de que o Irão poderia estar a planear um ataque com uma bomba suja, com material nuclear ou químico, em Washington.

O secretário de Estado afirmou não estar preocupado com a suposta ameaça iraniana e garantiu que "não existe qualquer ameaça iminente".

"Os Estados Unidos estão sempre atentos a quem quer que tente causar danos ao nosso país e ao nosso povo", acrescentou.





c/Lusa