Marco Rubio na conferência de Munique: "Os EUA não querem separar-se dos aliados"

Acrescentou ainda que os Estados Unidos “não querem que os aliados sejam fracos, querem que eles sejam capazes de se autodefenderem de modo a que nenhum dos nossos adversários tentem testar-nos”.

As palavras do secretário de Estado norte-americano foram muito aplaudidas. Num momento de grande tensão transatlântica, Rubio lembrou a sua história pessoal de familiares migrantes e assegurou que os Estados Unidos “não querem separar-se dos aliados, querem antes revitalizar uma amizade antiga".O responsável pela diplomacia norte-americana vincou que pretende “contribuir para um caminho de prosperidade” ao lado dos aliados."Agirmos juntos ajudará a restabelecer uma política externa saudável. O ontem acabou. Um novo destino espera-nos juntos", afirmou Marco Rubio.